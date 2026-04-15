Horrorcrash auf der A9 bei Holledau: 21-Jähriger stirbt bei tragischem Unfall

Ein 21-jähriger Autofahrer ist in der Nacht auf Mittwoch (15.04.2026) bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A9 nahe der Raststätte Holledau im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm ums Leben gekommen.

Nach Angaben der Polizei verlor der junge Mann gegen Mitternacht die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Er prallte zunächst gegen die Leitplanke sowie eine Betontrennung zwischen den Fahrbahnen. Anschließend kam sein Wagen quer zur Fahrtrichtung zum Stillstand. Der 21-Jährige setzte noch einen Notruf ab und verließ gemeinsam mit seinem Beifahrer das Fahrzeug.

Kurz darauf erfasste ein 44-jähriger Autofahrer den jungen Mann sowie dessen Fahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 21-Jährige mehrere Meter auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo ihn ein weiteres Auto überrollte. Der Mann erlitt tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Der Beifahrer kam mit leichten Verletzungen davon und erlitt lediglich Abschürfungen. Der 44-jährige Unfallbeteiligte wurde schwer verletzt. Drei weitere Beteiligte blieben körperlich unverletzt, mussten jedoch betreut werden.

Während der aufwendigen Bergungs- und Rettungsarbeiten blieb die A9 in beide Richtungen für mehrere Stunden vollständig gesperrt. Es kam zu einem kilometerlangen Stau. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und will in den kommenden Tagen weitere Zeugen befragen.