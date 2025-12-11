Unbekannte Täter beschmieren Gebäude in Göggingen mit Farbe – Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Am Montagabend, den 8. Dezember 2025, wurde zwischen 17.00 Uhr und dem darauffolgenden Dienstagmorgen, den 9. Dezember 2025, ein Gebäude in der Josef-Felder-Straße in Augsburg-Göggingen von bislang unbekannten Tätern mit Farbe beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich Schätzungen zufolge auf etwa 300 Euro.

Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Zeugen gesucht

Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd zu melden. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 melden.