Augsburg: Alkoholisierter Fahrer bei Verkehrskontrolle gestoppt

Am Mittwochabend wurde in Augsburg-Hochfeld bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle ein 29-jähriger Autofahrer mit Alkohol am Steuer erwischt. Die Polizei führte die Kontrolle um 20:40 Uhr in der Stadionstraße durch.

Alkoholgeruch wird festgestellt

Während der Kontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer. Auf der Dienststelle ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über 0,6 Promille. Daraufhin wurde der Fahrzeugschlüssel des Mannes sichergestellt.

Polizeiliche Maßnahmen vor Ort

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, seinen Heimweg antreten.