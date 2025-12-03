Newsletter
Augsburger Autofahrer unter Drogeneinfluss gestoppt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Augsburger Autofahrer unter Drogeneinfluss gestoppt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg (ots) – Am Dienstag, den 2. Dezember 2025, ereignete sich ein Vorfall in Haunstetten-Siebenbrunn, der zu einem Polizeieinsatz führte. Ein 35-jähriger Mann wurde gegen 19:15 Uhr von einer Polizeistreife im Bereich “Unterer Talweg” gestoppt, da er unter dem Einfluss von Drogen am Steuer seines Fahrzeugs unterwegs war.

Verweigerung des Drogentests

Bei der Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei dem Fahrer. Trotz der Aufforderung verweigerte der Mann jedoch einen Drogenschnelltest. Um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten, unterbanden die Polizeibeamten die Weiterfahrt des Mannes und stellten seinen Fahrzeugschlüssel sicher.

Ermittlungen wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsverordnung

Zur weiteren Klärung der Sachlage ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Die Polizei hat Ermittlungen aufgrund eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsverordnung aufgenommen. Der 35-jährige Mann ist deutscher Staatsbürger.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

