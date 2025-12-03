Newsletter
Unbekannter bucht 499 Euro bei Online-Betrugsmasche ab: Polizei ermittelt in Augsburg
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Augsburg – Am Montag, dem 01. Dezember 2025, hat ein bislang unbekannter Täter einen mittleren dreistelligen Betrag unberechtigt vom Konto eines 45-Jährigen abgebucht. Der Vorfall ereignete sich, nachdem der Mann feststellte, dass ein laut Sendungsverfolgung zugestelltes Mobiltelefon nicht in seinem Briefkasten war.

Trickbetrug mit gefälschtem Kundenservice

Als der 45-Jährige Kontakt mit dem Kundenservice aufnahm, teilten ihm vermeintliche Mitarbeiter mit, dass die Zustellung des Pakets aufgrund eines Unfalls nicht erfolgt sei. Zur Rückerstattung des Betrags wurde der Mann gebeten, sich über einen per E-Mail gesendeten Link zu identifizieren und seine Bankdaten zu übermitteln.

Ermittlungen wegen Betrugs eingeleitet

Anstelle der erhofften Rückerstattung wurde jedoch ein Betrag von 499 Euro vom Konto des Opfers abgebucht. Eine nachträgliche Stornierung der Zahlung war nicht möglich. Die örtliche Polizei hat Ermittlungen unter anderem wegen Betrugs aufgenommen.

Um sich vor ähnlichen Betrugsmethoden zu schützen, bietet die Polizei Tipps auf ihrer Webseite an: polizei-beratung.de

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

