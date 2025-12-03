Newsletter
Kupferkabel-Diebstahl in Haunstetten: 2.000 Euro Schaden auf Parkplatz in der Inninger Straße
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Augsburg – In der Zeit von Freitag, dem 28. November 2025, um 03:00 Uhr bis Dienstag, dem 2. Dezember 2025, um 09:00 Uhr, ereignete sich auf einem Parkplatz in der Inninger Straße ein Diebstahl.

Diebstahl von Kupferkabel

Ein oder mehrere unbekannte Täter entwendeten ein etwa 20 Meter langes Kupferkabel. Vor Ort konnte kein Werkzeug gefunden werden, das für die Tat benötigt wurde. Der entstandene Beuteschaden beträgt rund 2.000 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

