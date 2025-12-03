Unbekannte Täterin in Augsburg täuscht 64-Jährigen mit Enkeltrick – Polizei warnt vor Betrügern

Augsburg – Am Dienstag, dem 2. Dezember 2025, versuchte eine bislang unbekannte Täterin, einen 64-jährigen Mann zu betrügen, indem sie sich als seine Schwiegertochter ausgab und Bargeld sowie Gold forderte. Der Vorfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr.

Telefonbetrug durch falsche Schwiegertochter

Die Unbekannte kontaktierte das Opfer telefonisch und behauptete, dass dessen Sohn einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem ein Kind gestorben sei. Um eine vermeintliche Kaution zu bezahlen, verlangte die Anruferin Bargeld und Gold. Es kam jedoch zu keiner Übergabe von Geld oder Wertgegenständen.

Polizei warnt vor Betrugsmaschen

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf wichtige Sicherheitstipps hin: – Die Polizei wird niemals um Geldbeträge bitten. – Geben Sie kein Geld an unbekannte Personen. – Überprüfen Sie die Angaben persönlich, indem Sie bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer nachfragen. – Recherchieren Sie die Telefonnummer der jeweiligen Behörde selbst. – Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung. – Verständigen Sie bei verdächtigen Vorfällen sofort den polizeilichen Notruf 110. Mehr Tipps finden Sie unter: Polizei-Beratung