Autofahrer in Augsburg mit 0,9 Promille gestoppt – Polizei verhindert Weiterfahrt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Autofahrer in Augsburg mit 0,9 Promille gestoppt – Polizei verhindert Weiterfahrt

Augsburg – Am Dienstagabend, den 9. Dezember 2025, kontrollierte die Polizei in Hochzoll einen 48-jährigen Autofahrer in der Waxensteinstraße.

Alkoholtest bringt Ordnungswidrigkeit ans Licht

Bei der Kontrolle gegen 21:15 Uhr führten die Beamten einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von knapp 0,9 Promille ergab. Daraufhin untersagten die Polizisten die Weiterfahrt und stellten den Autoschlüssel sicher.

Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz

Der Autofahrer, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, muss sich nun wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz verantworten.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

