Unfallflucht in Augsburg: Unbekannter beschädigt geparkten Mercedes in Hochzoll

Am Montag, dem 8. Dezember 2025, kam es in Augsburg-Hochzoll zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. In der Hochzoller Straße touchierte eine bislang unbekannte Person die rechte Außenseite eines geparkten Mercedes.

Unfallzeitraum am Vormittag

Der Vorfall ereignete sich zwischen 07:15 Uhr und 13:15 Uhr. Die unbekannte Person setzte danach ihre Fahrt fort, ohne den entstandenen Schaden zu melden. An dem geparkten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 500 Euro.

Ermittlungen der Polizei

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.