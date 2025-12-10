Newsletter
Mittwoch, Dezember 10, 2025
13.7 C
London
type here...
Subscribe
Unfallflucht in Augsburg: Unbekannter beschädigt geparkten Mercedes in Hochzoll
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Unfallflucht in Augsburg: Unbekannter beschädigt geparkten Mercedes in Hochzoll

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Montag, dem 8. Dezember 2025, kam es in Augsburg-Hochzoll zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. In der Hochzoller Straße touchierte eine bislang unbekannte Person die rechte Außenseite eines geparkten Mercedes.

Unfallzeitraum am Vormittag

Der Vorfall ereignete sich zwischen 07:15 Uhr und 13:15 Uhr. Die unbekannte Person setzte danach ihre Fahrt fort, ohne den entstandenen Schaden zu melden. An dem geparkten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 500 Euro.

Ermittlungen der Polizei

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

A8-Chaos bei Augsburg: Sattelzug mit Milch- und Käsewaren kippt um – Vollsperrung bis in die Nacht

0
Ein schwerer Unfall hat am Dienstagabend auf der A8...
Polizei & Co

A8 bei Augsburg: Lkw kippt um – Fahrtrichtung Stuttgart komplett gesperrt

0
Update https://presse-augsburg.de/a8-chaos-bei-augsburg-sattelzug-mit-milch-und-kaesewaren-kippt-um-vollsperrung-bis-in-die-nacht/1078586/     Am Dienstagabend hat sich auf der A8 zwischen der...
Polizei & Co

Messerattacke in Augsburg: 49-Jähriger schwer verletzt, Täter flüchtig

0
Ein Angriff in Kriegshaber auf der Ulmer Straße hat am Freitag, den 5. Dezember 2025, zu einem schwer verletzten 49-Jährigen geführt. Der bislang unbekannte Täter ist flüchtig. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Polizei & Co

Großeinsatz der Polizei in Kempten – Mehrere Festnahmen auf der B12/Stephanstraße

0
Kempten – Am Dienstagabend kam es gegen 17:20 Uhr...
Polizei & Co

Ustersbach – 23-Jähriger kommt bei schwerem Verkehrsunfall ums Leben

0
 Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Dinkelscherben und Ustersbach hat sich...

Neueste Artikel