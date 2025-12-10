Newsletter
Unbekannte Täter zerstören Autoreifen in Lechhausen – Polizei sucht Zeugen
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – In der Nacht auf Dienstag, den 9. Dezember 2025, kam es in Lechhausen zu einer Sachbeschädigung an einem Auto in der Curtiusstraße. Unbekannte Täter beschädigten zwischen 01:00 Uhr und 06:15 Uhr einen Honda, indem sie in zwei Reifen stachen.

Schaden in Höhe von 300 Euro

Durch die Beschädigung entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und ist auf der Suche nach Hinweisen.

Zeugen werden gebeten, sich zu melden

Um den Vorfall aufzuklären, bittet die Polizeiinspektion Augsburg Ost um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0821/323-2310 melden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

