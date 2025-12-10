Newsletter
Fahrradunfall in Augsburg-Lechhausen: Autofahrer übersieht Radler beim Abbiegen
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In Augsburg-Lechhausen ereignete sich am Dienstag, den 09.12.2025, ein Verkehrsunfall in der Neuburger Straße. Ein 52-jähriger Autofahrer war gegen 14:45 Uhr in einen Unfall verwickelt, als er mit seinem Opel auf einen Parkplatz einbiegen wollte.

Unfallhergang

Der Fahrer übersah dabei offenbar einen 29-jährigen Radfahrer, der von hinten herannahte, was zu einem Zusammenstoß führte. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Sachschäden und Ermittlungen

Der entstandene Sachschaden am Auto beläuft sich auf etwa 250 Euro, während der Sachschaden am Fahrrad etwa 500 Euro beträgt. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung.

Hintergründe der Beteiligten

Der 52-jährige Autofahrer besitzt die türkische Staatsangehörigkeit, während der 29-jährige Radfahrer deutscher Staatsangehöriger ist.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

