Krampfanfall führt zu Verkehrsunfall in Augsburg: Mehrere Leichtverletzte und hoher Sachschaden

Am Samstag, dem 6. Dezember 2025, kam es in der Augsburger Innenstadt zu einem Verkehrsunfall in der Grottenau, als ein 54-jähriger Autofahrer offenbar einen Krampfanfall erlitt, während er an einer Kreuzung auf Grünlicht wartete. In Folge dieses Anfalls geriet er unkontrolliert in den Kreuzungsbereich und kollidierte mit zwei weiteren Fahrzeugen. Eines dieser Fahrzeuge stieß anschließend mit einem dritten Auto zusammen.

Unfallhergang und Folgen

Der Unfallverursacher war zunächst nicht ansprechbar und wurde sofort von Ersthelfern betreut, bevor er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde. Drei weitere Personen, die an dem Unfall beteiligt waren, erlitten leichte Verletzungen und wurden ebenfalls zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus eingeliefert. Der Vorfall erforderte das zeitweilige Abtransportieren von drei Fahrzeugen und eine komplette Sperrung des Kreuzungsbereichs.

Schäden und Ermittlungen

Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Umstände des Vorfalls zu klären.