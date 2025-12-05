Newsletter
Unbekannte Täter beschädigen Autos in Augsburger Tiefgaragen – Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Augsburg (ots). In Kriegshaber wurde am Donnerstag, den 4. Dezember 2025, ein Auto in einer Tiefgarage in der Stenglingstraße beschädigt. Zwischen 06.00 Uhr und 14.30 Uhr parkte ein grauer VW Touran dort, als unbekannte Täter den vorderen linken Bereich des Fahrzeugs beschädigten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Unbekannte Täter verursachen Sachschaden

Der Vorfall in Kriegshaber ist nicht der einzige Fall von Vandalismus in Augsburg. In der Zeit von Samstag, dem 29. November 2025, bis Donnerstag, dem 4. Dezember 2025, wurde ein weiteres Fahrzeug im Uli-Biesinger-Weg in Oberhausen beschädigt. Ein Passant bemerkte, dass die Heckscheibe eines BMW eingeschlagen worden war. Der genaue Sachschaden wird derzeit ermittelt.

Polizei Augsburg West bittet um Zeugenhinweise

In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise liefern können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

