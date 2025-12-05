Drogenfahrt: 24-jähriger Bulgare in Augsburg gestoppt

Augsburg (ots) Göggingen – Am Donnerstag, den 04.12.2025, fiel in der Edisonstraße ein 24-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss auf.

Polizeikontrolle führt zur Entdeckung

Gegen 16:00 Uhr wurde der junge Mann von einer Streife kontrolliert. Die Polizisten stellten dabei drogentypisches Verhalten fest. Infolgedessen ordneten sie eine Blutentnahme an.

Ermittlungen eingeleitet

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 24-Jährigen. Der Mann besitzt die bulgarische Staatsangehörigkeit.