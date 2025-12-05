Unfallfluchten in Augsburg: Zwei parkende Autos beschädigt – Zeugen gesucht

Augsburg (ots) – In Augsburg-Oberhausen kam es am Donnerstag, den 04. Dezember 2025, gleich zu zwei hit-and-run Unfällen, bei denen geparkte Fahrzeuge beschädigt wurden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Erster Vorfall in der Äußeren Uferstraße

Zwischen 07:30 Uhr und 13:10 Uhr wurde ein ordnungsgemäß geparkter weißer Citroen in der Äußeren Uferstraße von einem unbekannten Fahrzeugführer touchiert. Die linke Seite des Citroens wurde beschädigt, der Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Die Polizei Augsburg ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Augsburg West melden.

Zweiter Unfall in der Hirblinger Straße

Ein weiterer Vorfall ereignete sich zwischen 06:30 Uhr und 11:15 Uhr in der Hirblinger Straße, wo ein blauer Opel Mokka beschädigt wurde. Auch hier touchierte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug das Auto hinten links. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Auch in diesem Fall ermittelt die Polizei Augsburg und bittet um Hinweise zur Klärung des Vorfalls.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.