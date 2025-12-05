Newsletter
Baustellendiebstahl in Augsburg-Lechhausen: Kabel im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Baustellendiebstahl in Augsburg-Lechhausen: Kabel im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Ein oder mehrere unbekannte Täter haben sich zwischen Montag (15.09.2025) und Mittwoch (03.12.2025) Zugang zu einer Baustelle in der Pöttmeser Straße in Augsburg-Lechhausen verschafft. Dabei wurden Baustromkabel entwendet.

Erheblicher Beuteschaden durch Diebstahl

Der Diebstahl der Baustromkabel verursacht einen Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch ermittelt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls und bittet Zeugen, sich mit Hinweisen an die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu wenden.

