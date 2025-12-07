Newsletter
Verkehrsunfall am Augsburger Moritzplatz: Radfahrer mit über 3 Promille gestürzt und verletzt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Verkehrsunfall am Augsburger Moritzplatz: Radfahrer mit über 3 Promille gestürzt und verletzt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am Freitag, dem 05. Dezember 2025, kam es in der Augsburger Innenstadt zu einem Verkehrsunfall auf dem Moritzplatz, bei dem ein alkoholisierter Radfahrer involviert war.

Unfallgeschehen auf dem Moritzplatz

Ein 44 Jahre alter Mann, der mit dem Fahrrad unterwegs war, geriet gegen 18:00 Uhr im Bereich der Haltestelle Moritzplatz in die Straßenbahnschienen und stürzte. Durch den Aufprall verlor der Radfahrer kurzzeitig das Bewusstsein. Sein Fahrradhelm schützte ihn vermutlich vor schwereren Verletzungen. Passanten leisteten umgehend Hilfe, bis der Rettungsdienst eintraf.

Sperrung und Verkehrseinschränkungen

Der Unfall führte zu einer etwa 20-minütigen Sperrung des Moritzplatzes, was zu kurzfristigen Beeinträchtigungen im öffentlichen Personennahverkehr führte.

Ermittlungen wegen Alkohol am Steuer

Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass der 44-Jährige Anzeichen von Alkoholintoxikation zeigte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille. Der verletzte Mann wurde zur medizinischen Versorgung und zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

