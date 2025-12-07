Newsletter
Unbekannte Sprayer verursachen 1.500 Euro Schaden an Augsburger Hauswand
Polizei & Co
Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – In der Nacht vom 5. auf den 6. Dezember 2025 kam es in Lechhausen zu einem Vandalismusvorfall. Unbekannte Täter beschmierten unter anderem eine Hauswand in der Schillstraße mit Graffiti.

Rote Farbe und Schriftzüge hinterlassen Schäden

Der Vorfall ereignete sich zwischen Freitagabend und Samstagmorgen. Die Täter sprühten rote Farbe und Schriftzüge auf eine Hauswand sowie einen Stromkasten. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet um Mithilfe: Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

