Handtasche aus Auto in Augsburg gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Augsburg – In einer ruhigen Nacht von Donnerstag auf Freitag (04./05.12.2025) musste ein Autobesitzer in der Otto-Lindenmeyer-Straße einen unerwarteten Schock verkraften. Sein Auto wurde Opfer eines Einbruchs, bei dem ein unbekannter Täter die Scheibe einschlug und eine Handtasche vom Beifahrersitz stahl.

Einbruch in der Otto-Lindenmeyer-Straße

Das geparkte Fahrzeug fiel einem Dieb zum Opfer, der gezielt die Handtasche im Inneren des Wagens anvisierte. Die genaue Höhe des entstandenen Beute- und Sachschadens ist derzeit noch unklar, die Ermittlungen dazu laufen.

Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls

Die Polizei Augsburg hat Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls und Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter Tel. 0821/323-2710 in Verbindung zu setzen.

Ratschläge der Polizei

In Anbetracht dieses Vorfalls mahnt die Polizei zur Vorsicht und rät dringend, keine wertvollen Gegenstände – besonders nicht sichtbar – im Auto liegen zu lassen.