Newsletter
Sonntag, Dezember 7, 2025
10.9 C
London
type here...
Subscribe
19-Jähriger in Augsburg bei Streit an Luitpoldbrücke schwer verletzt – Polizei sucht Zeugen
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

19-Jähriger in Augsburg bei Streit an Luitpoldbrücke schwer verletzt – Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Donnerstagabend, dem 4. Dezember 2025, kam es im Augsburger Stadtteil Pfersee zu einem Gewaltvorfall. Ein 19-Jähriger erlitt bei einer Auseinandersetzung an der Luitpoldbrücke erhebliche Gesichtsverletzungen.

Hintergründe der Auseinandersetzung

Gegen 21:30 Uhr wollte sich ein 17-Jähriger mit dem 19-Jährigen treffen, da es anscheinend Unstimmigkeiten wegen eines Mädchens gab. Jedoch erschien der 17-Jährige nicht alleine, sondern in Begleitung von vier weiteren Personen. Es entwickelte sich ein Streitgespräch, in dessen Verlauf der 17-Jährige dem 19-Jährigen mit einem Schlagring ins Gesicht schlug und ihn zusätzlich beleidigte.

Zeugen dringend gesucht

Zwei bisher unbekannte Passanten kamen dem verletzten 19-Jährigen zur Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst. Die Polizei wurde erst zu einem späteren Zeitpunkt über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Nun bittet die Polizei um Hinweise zur Aufklärung des Falls und insbesondere um die Meldung der beiden genannten Passanten. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

Ermittlungen und Staatsangehörigkeit

Aktuell laufen die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat. Der 17-Jährige hat die türkische Staatsangehörigkeit, während der 19-Jährige sowohl die deutsche als auch die türkische Staatsangehörigkeit besitzt.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizeimeldungen Bayern

Messer-Attacke in Ingolstadt: Frau vor den Augen ihrer Söhne getötet

0
In Ingolstadt kam es am Freitagabend zu einer schweren...
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Messerattacke in Ingolstadt: Frau von Ex-Partner erstochen, Ermittlungen laufen

0
INGOLSTADT, 06.12.2025. In Ingolstadt ereignete sich am Abend des...
Technik & Gadgets

Poller-Pumper: Augsburger Lehrer entwickelt Spiel zum Poller-Chaos am Christkindlesmarkt

0
In Augsburg sorgt der Christkindlesmarkt aktuell nicht nur für...
Augsburg Stadt

Augsburg | Poller bringen Straßenbahnverkehr aus dem Takt – Stadtwerke bessern nach

0
Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Rathausplatz sorgen derzeit für...
Polizei & Co

Kreis Lindau | Großeinsatz am Bahnhof Hergatz – und plötzlich kommt der Nikolaus

0
Am Freitagabend kam es gegen 19:50 Uhr zu...

Neueste Artikel