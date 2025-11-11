20-jähriger E-Scooter-Fahrer in Augsburg unter Drogeneinfluss gestoppt

Augsburg – Ein 20-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde am Montag, den 10. November 2025, in der Langenmantelstraße in Lechhausen von der Polizei gestoppt, da er unter Drogeneinfluss unterwegs war.

Polizei stoppt auffälligen E-Scooter-Fahrer

Gegen 07:45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den jungen Mann, der drogentypisches Verhalten zeigte. Die Beamten entschieden sich, die Weiterfahrt zu unterbinden und eine Blutentnahme bei dem 20-Jährigen durchzuführen.

Ermittlungen wegen Straßenverkehrsverstoß

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen den E-Scooter-Fahrer wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz eingeleitet.