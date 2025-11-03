25-jähriger Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet betrunken in Augsburg

Ein 25-jähriger Autofahrer hat am Sonntagmorgen auf der Weldener Straße im Augsburger Stadtteil Bärenkeller einen Verkehrsunfall verursacht. Laut Polizei stand der Mann unter Alkoholeinfluss.

Passant beobachtet Unfallflucht

Der Vorfall ereignete sich gegen 06.20 Uhr, als ein Passant beobachtete, wie der junge Fahrer mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Anhänger fuhr. Der Autofahrer flüchtete anschließend vom Unfallort. Die Polizei wurde informiert und konnte den Fahrer wenig später stoppen.

Hoher Alkoholwert festgestellt

Bei der anschließenden Kontrolle durch die Polizei stellte sich heraus, dass der 25-Jährige offenbar betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Die Beamten nahmen den Führerschein des Mannes in Verwahrung und beschlagnahmten sein Fahrzeug. Zudem wurde eine Blutentnahme angeordnet, um den genauen Alkoholpegel zu bestimmen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit ermittelt.

Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu wenden.

Der 25-Jährige ist bulgarischer Staatsangehöriger.