Polizeistreife stoppt Fahrradfahrt unter Drogeneinfluss in Augsburg

Am Sonntag, den 02. November 2025, verhinderte eine Polizeistreife in Augsburg-Göggingen die Weiterfahrt zweier Personen auf Fahrrädern, da sie unter Drogeneinfluss standen.

Polizeikontrolle in der Gögginger Straße

Gegen 15.20 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife in der Gögginger Straße eine 23-jährige Frau und einen 27-jährigen Mann. Die beiden schoben zu diesem Zeitpunkt ihre Fahrräder. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten drogentypisches Verhalten bei den beiden Personen.

Fahrt gestoppt, aber keine Strafanzeige

Die Polizei unterband die Weiterfahrt der beiden Verdächtigen, um eine mögliche Gefährdung im Straßenverkehr zu vermeiden. Allerdings müssen die 23-Jährige und der 27-Jährige keine strafrechtlichen Konsequenzen fürchten.