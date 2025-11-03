Newsletter
Montag, November 3, 2025
15.9 C
London
type here...
Subscribe
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Polizeistreife stoppt Fahrradfahrt unter Drogeneinfluss in Augsburg

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Sonntag, den 02. November 2025, verhinderte eine Polizeistreife in Augsburg-Göggingen die Weiterfahrt zweier Personen auf Fahrrädern, da sie unter Drogeneinfluss standen.

Polizeikontrolle in der Gögginger Straße

Gegen 15.20 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife in der Gögginger Straße eine 23-jährige Frau und einen 27-jährigen Mann. Die beiden schoben zu diesem Zeitpunkt ihre Fahrräder. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten drogentypisches Verhalten bei den beiden Personen.

Fahrt gestoppt, aber keine Strafanzeige

Die Polizei unterband die Weiterfahrt der beiden Verdächtigen, um eine mögliche Gefährdung im Straßenverkehr zu vermeiden. Allerdings müssen die 23-Jährige und der 27-Jährige keine strafrechtlichen Konsequenzen fürchten.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

23-Jähriger in Augsburger Innenstadt von Jugendgruppe angegriffen und verletzt

0
Am Sonntag, den 02. November 2025, ereignete sich in...
Augsburger Panther

Augsburger Panther nach Erfolg über Schwenningen wieder in der Erfolgsspur

0
Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie sind die Augsburger Panther zurück in der Erfolgsspur. Dank eines furiosen Mitteldrittels besiegte der AEV die Schwenninger Wild Wings vor ausverkauftem Haus mit 5:1. Mit drei weiteren Punkten geht es nun in die Deutschland-Cup-Pause.
Vermischtes

“Kaum Chance zu entkommen”: Lawinenunglück in Südtirol fordert fünf deutsche Todesopfer

0
Nach einem Lawinenunglück im Ortlergebirge in Südtirol sind alle...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 02.11.2025

0
Hier lesen sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Polizei & Co

Schwerer Unfall in Jengen: Pkw überschlägt sich nach Alkoholfahrt

0
Am Abend des 1. November 2025 kam es auf der Weinhausener Straße in Jengen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Ukrainer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen einen Betonpfeiler am Fahrbahnrand und überschlug sich. Das Auto blieb auf dem Dach in der Mitte der Straße liegen.

Neueste Artikel