33-Jähriger beschädigt Schranke und Autos am Willy-Brandt-Platz in Augsburg

Augsburg (ots) – In der Innenstadt kam es am Montag, den 10.11.2025, zu einem Vorfall, bei dem ein 33-jähriger Mann erhebliche Schäden verursachte. Der Mann beschädigte unter anderem eine Schranke am Taxistand am Willy-Brandt-Platz sowie sechs Fahrzeuge Am Schwall.

Zeugen alarmieren Polizei am frühen Morgen

Gegen 05:00 Uhr morgens wurden Passanten auf den 33-Jährigen aufmerksam und verständigten die Polizei. Der Mann riss die Schranke aus ihrer Verankerung und trat die Seitenspiegel mehrerer Autos ab.

Festnahme in der Bäckergasse

Eine Polizeistreife konnte den Mann schließlich in der Bäckergasse festnehmen. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens wird derzeit noch ermittelt.

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung gegen den 33-jährigen irakischen Staatsbürger eingeleitet.