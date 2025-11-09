Polizeibericht Augsburg vom 09.11.2025

Lechhausen – Polizei nimmt betrunkenen Autofahrer nach Verkehrsunfall fest

Am Samstag (08.11.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Linke Brandstraße. Der betrunkene Unfallverursacher wurde durch die Polizei festgenommen.

Gegen 07.35 Uhr befuhr ein 53-Jähriger mit seinem Pkw die Linke Brandstraße. Aufgrund Gegenverkehrs wich der 53-Jährige nach rechts aus und touchierte dabei einen ordnungsgemäß geparkten Lkw.

Anschließend fuhr der Unfallverursacher in Richtung Neuburger Straße weg. Hier konnte das Fahrzeug wenig später durch eine Polizeistreife auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes festgestellt werden.

Ein bei dem 53-jährigen Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,7 Promille. Aus diesem Grund wurde bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Den 53-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols und unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Der Mann hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Oberhausen – Polizei sucht Zeugen nach Fahrraddiebstählen

Am Freitag (07.11.2025) zwischen 00.30 Uhr und 08.30 Uhr wurden in der Neuhoferstraße auf Höhe der Hausnummer 4 zwei Fahrräder entwendet.

Beide Geschädigte versperrten ihre Fahrräder mittels Fahrradschloss im Innenhof des Anwesens.

Bei dem ersten Fahrrad handelt es sich um ein Gravel Bike der Marke Bergamont, Grandurance, Farbe Gold. Der Wert des Fahrrades beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

Beim zweiten Fahrrad handelt es sich um ein Pedelec Trekkingrad der Marke KTM, Farbe Braun. Der Wert des Fahrrades beläuft sich auf etwa 4.800 Euro.

Die Polizei Augsburg Oberhausen sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die Fahrraddiebstähle geben können und im Tatzeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben, unter der Tel. 0821/323-2510. Möglicherweise wurde die beiden Fahrräder mit einem Transporter weggebracht.

Polizei kontrolliert alkoholisierte E-Scooter-Fahrer

Innenstadt – Am Samstag (08.11.2025), gegen 00.45 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife in der Rote-Torwall-Straße einen 20-Jährigen auf einem E-Scooter. Hierbei stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme in einem Krankenhaus durchgeführt.

Den 20-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr – infolge Alkohols. Er hat die deutsche Staatsangehörigkeit

Hochfeld – Ebenfalls am Samstag (08.11.2025), konnte eine Streife einen Mann auf einem E-Scooter liegend feststellen. Der Mann flüchtete vor einer Kontrolle, konnte jedoch kurz darauf festgenommen werden.

Gegen 02.55 Uhr bemerkte eine Polizeistreife einen Mann, der an der Kreuzung Alter Postweg/Werner-von-Siemens-Straße am Boden auf einem E-Scooter lag. Als die Polizeibeamten dem Mann zur Hilfe kommen wollten, stieg dieser auf den E-Scooter und fuhr auf dem Alter Postweg in südlicher Richtung. Anschließend bog der Mann nach rechts in die dortige Tramtrasse ein und stürzte hier in den Grünstreifen zwischen den Gleisen.

Nach diesem Sturz stieg der Mann erneut auf seinen E-Scooter und fuhr auf dem dortigen Geh- und Radweg in westliche Richtung. Mehrer Aufforderungen der Polizei anzuhalten ignorierte er. Letztlich konnte der Mann auf einer Wendeplatte des ÖPNV nach einem erneuten Sturz kontrolliert werden. Es handelte sich um einen stark alkoholisierten 22-Jährigen.Er blieb trotz seiner mehrfachen Stürze unverletzt. Der 22-Jährige lehnte einen Atemalkoholtest ab, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Mann wurde nach Beendigung der Maßnahmen wieder entlassen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Auch ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkeinheit im Verkehr – infolge Alkohols.

Der 22-Jährige hat die deutsche und ukrainische Staatsangehörigkeit.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal eindringlich darauf hin, dass bei Fahrten mit sogenannten Elektrokleinstfahrzeugen (E-Scooter) die gleichen Promillegrenzen gelten, wie für Autofahrer – mit allen rechtlichen Konsequenzen.

