Polizeibericht Augsburg vom 10.11.2025

Lechhausen – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Am Sonntag (09.11.2025) verursachte ein 65-jähriger Autofahrer auf einem Parkplatz in der Meraner Straße einen Verkehrsunfall.

Gegen 02.00 Uhr touchierte der 65-Jährige Autofahrer beim Ausparken mit seinem Mercedes den Mercedes einer 47-Jährigen. Der 65-Jährige setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden am Mercedes der 47-Jährigen wird auf rund 500 Euro geschätzt. Der 65-Jährige konnte schließlich von einer Streife im Nahbereich angehalten und kontrolliert werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den 65-Jährigen.

Der 65-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Polizei ermittelt nach Diebstählen

Innenstadt – In der Zeit von Samstag (08.11.2025), 23.00 Uhr, bis Sonntag (09.11.2025), 08.45 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Roller in der Berliner Allee.

Der Roller konnte wenig später im Lech aufgefunden werden. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Göggingen – In der Zeit von Samstag (08.11.2025), 20.00 Uhr, bis Sonntag (09.11.2025), 08.30 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Roller und ließen diesen in einem Park in der Gögginger Straße zurück.

Ein Passant fand den Roller der Marke Piaggio in einem Gebüsch. Am Roller wurde die Frontverkleidung beschädigt. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise, insbesondere zum Eigentümer, nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Innenstadt – Polizei stoppt Fahranfänger unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag (10.11.2025) war ein 18-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss in der Volkhartstraße unterwegs.

Gegen 06.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Dieser fiel durch unsichere Fahrweise sowie einen Rotlichtverstoß auf. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand und zudem drogentypisches Verhalten zeigte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,3 Promille. Für den 18-Jährigen gilt als Fahranfänger die 0,0 Promille Grenze. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 18-Jährigen.

Der 18-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Innenstadt – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen

Am Montag (10.11.2025) beschädigte ein 33-Jähriger eine Schranke an einem Taxistand am Willy-Brandt-Platz sowie sechs Fahrzeuge Am Schwall.

Gegen 05.00 Uhr beobachteten Passanten den 33-Jährigen und verständigten die Polizei. Die Schranke riss der 33-Jährige aus der Verankerung. An den Autos trat er die Spiegel ab. Eine Streife konnte den Mann in der Bäckergasse festnehmen. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen den 33-Jährigen.

Der 33-Jährige besitzt die irakische Staatsangehörigkeit.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.