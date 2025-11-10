Fahrerflucht in Lechhausen: 65-Jähriger verursacht Unfall auf Parkplatz und fährt davon

Augsburg – Am frühen Sonntagmorgen des 9. November 2025 ereignete sich auf einem Parkplatz in der Meraner Straße im Augsburger Stadtteil Lechhausen ein Verkehrsunfall.

Unfallverursacher flüchtet

Gegen 2 Uhr touchierte ein 65-jähriger Autofahrer beim Rückwärtsfahren mit seinem Mercedes einen anderen Mercedes, der einer 47-jährigen Frau gehört. Anstatt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, verließ der Unfallverursacher den Parkplatz. Der Sachschaden am Fahrzeug der 47-Jährigen wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Schnelle Polizeikontrolle klärt den Fall

Dank des schnellen Einsatzes der Polizei konnte der flüchtige Fahrer in der Nähe des Unfallortes gestoppt und kontrolliert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Der 65-jährige Autofahrer besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.