Newsletter
Montag, November 10, 2025
13.3 C
London
type here...
Subscribe
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Unbekannte entwendeten Roller in Augsburg: Polizei sucht Zeugen für zwei Diebstähle am Wochenende

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Unbekannte Täter stehlen Roller in Augsburger Innenstadt

In Augsburg kam es in der Nacht von Samstag, dem 8. November 2025, auf Sonntag zu einem Diebstahl in der Berliner Allee. Ein oder mehrere unbekannte Täter entwendeten einen Roller. Kurz darauf wurde das Fahrzeug im Lech gefunden. Der Sachschaden wird derzeit ermittelt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.

Weiterer Roller-Diebstahl in Göggingen

Am Wochenende wurde in Göggingen, Augsburg, erneut ein Roller gestohlen. Zwischen Samstagabend, dem 8. November 2025, und Sonntagmorgen entwendeten unbekannte Täter ein Fahrzeug und ließen es in einem Park in der Gögginger Straße zurück. Ein Passant entdeckte den Roller der Marke Piaggio in einem Gebüsch. Die Frontverkleidung war beschädigt. Der Sachschaden wird zurzeit noch geprüft.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei ermittelt nun auch in diesem Fall wegen Diebstahls und fordert die Öffentlichkeit auf, insbesondere Hinweise zum Eigentümer des Rollers zu geben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Freizeit

Bildergalerie | Der Augsburger Presseball 2025

0
Unter dem Motto „Tanz im Lichterglanz“ feierten rund 2000...
Vermischtes

Tödlicher Wellengang auf Teneriffa – Drei Menschen sterben, zahlreiche Verletzte

0
Ein Wochenende unter Alarmstufe: Gewaltige Wellen haben auf Teneriffa...
Politik & Wirtschaft

Niedersachsen schiebt Uigurin nach China ab

0
Niedersachsen hat eine Uigurin aus der chinesischen Region Xinjiang...
Polizei & Co

Polizeibericht Region Augsburg vom 08.11.2025

0
Heute im Polizeibericht: Unfallflucht in Ecknach | Stromkasten in Ecknach beschädigt | Diedorf-Unfall oder unerlaubte Benutzung | Zusmarshausen- flüchtender Ladendieb | Kissing -Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Explosion mit anschließendem Vollbrand in Geisenfelder Doppelhaushälfte

0
GEISENFELD, LANDKREIS PFAFFENHOFEN AN DER ILM – Nach einem...

Neueste Artikel