18-jähriger Fahranfänger in Augsburg unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestoppt

Augsburg – Ein 18-jähriger Autofahrer wurde am frühen Sonntagmorgen, den 10. November 2025, in der Innenstadt von Augsburg von der Polizei gestoppt, nachdem er durch unsicheres Fahrverhalten und einen Rotlichtverstoß aufgefallen war.

Alkohol- und Drogenverdacht bei Verkehrskontrolle

Bei der Kontrolle in der Volkhartstraße stellten die Beamten fest, dass der junge Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,3 Promille. Für Fahranfänger gilt in Deutschland jedoch die 0,0 Promille-Grenze, sodass der Fahrer deutlich über dem erlaubten Wert lag. Zudem zeigte der 18-Jährige Anzeichen eines drogentypischen Verhaltens.

Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz

Die Weiterfahrt wurde von den Beamten sofort unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Nun ermittelt die Polizei gegen den jungen Mann, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, unter anderem wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.