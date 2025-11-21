Linienbus-Unfall in Augsburg: Leichtverletzter und 13.000 Euro Schaden nach Kollision mit geparktem Auto

Augsburg – Am Donnerstag, den 20. November 2025, ereignete sich ein Verkehrsunfall im Stadtteil Hochzoll im Bereich der Jochbergstraße und Karwendelstraße.

Unfallhergang

Gegen 14:30 Uhr bog ein Linienbus in die Jochbergstraße ein und touchierte dabei ein geparktes Auto. Durch diesen Zusammenstoß stürzte ein Fahrgast im Bus und zog sich leichte Verletzungen zu.

Polizeiliche Ermittlungen

Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung aufgenommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 13.000 Euro. Alle Beteiligten besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.