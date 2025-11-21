Brand in Augsburger Wohnhaus: Fünf Verletzte und 30.000 Euro Sachschaden durch technischen Defekt eines Aquariums

In der Augsburger Firnhaberau kam es am Donnerstag, den 20. November 2025, zu einem Wohnhausbrand in der Straße “Im Feierabend”. Bei dem Vorfall erlitten mehrere Personen Verletzungen.

Gegen 08:30 Uhr erhielt die Polizei die Meldung über das Feuer in einer Wohnung. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Nach bisherigen Erkenntnissen wird ein technischer Defekt im Aquarium als Ursache vermutet.

Verletzte und Sachschaden in Augsburg

Durch das Feuer wurden fünf Personen leicht verletzt, zwei von ihnen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro, und die betroffene Wohnung ist derzeit unbewohnbar.