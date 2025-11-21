Polizeibericht Augsburg vom 21.11.2025

Firnhaberau – Polizei ermittelt nach Brand

Am Donnerstag (20.11.2025) kam es in einem Wohnhaus in der Straße „Im Feierabend“ zu einem Brand. Mehrere Personen wurden dabei verletzt.

Gegen 08:30 Uhr wurde die Polizei über den Brand in einer Wohnung informiert. Die Feuerwehr kam vor Ort und löschte das Feuer. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird von einem technischen Defekt im Aquarium ausgegangen.

Durch den Vorfall wurden fünf Personen leicht verletzt. Zwei davon kamen in ein Krankenhaus.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar.

Hochzoll – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Am Donnerstag (20.11.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Jochbergstraße und Karwendelstraße.

Gegen 14:30 Uhr bog ein Linienbus in die Jochbergstraße ein und touchierte hierbei ein geparktes Auto. Dadurch stürzte ein Fahrgast im Bus und verletzte sich leicht.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung und Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung.

Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 13.000 Euro.

Alle Beteiligten besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Oberhausen – Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Am Donnerstag (20.11.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen in der Biberbachstraße.

Gegen 18:00 Uhr trafen die zwei Tatverdächtigen im Alter von 16 und 23 Jahren auf den 48-Jährigen Geschädigten. Hierbei kam es zunächst zu einem verbalen Streit, der offenbar darin endete, dass die beiden Tatverdächtigen auf den 48-Jährigen einschlugen. Die Polizei wurde verständigt und nahm den Vorfall auf.

Der 48-Jährige wurde leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Der 16-Jährige hat die mazedonische Staatsangehörigkeit.

Der 23-Jährige hat die bulgarische Staatsangehörigkeit.

Der 48-Jährige hat die bulgarische Staatsangehörigkeit.

Universitätsviertel – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an einem Auto

Im Zeitraum von Mittwoch (19.11.2025), 17:30 Uhr bis Donnerstag (20.11.2025), 06:15 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung eines Autos in der Willi-Stör-Straße.

Im oben genannten Zeitraum beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter den Außenspiegel eines roten Ford. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Innenstadt – Polizei ermittelt nach Betrug und gibt Tipps

Am Montag (17.11.2025) wurde ein 22-Jähriger in der Straße „Am Annahof“ Opfer einer Betrugsmasche. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Im Laufe des Nachmittags wurde der 22-Jährige von einem bislang unbekannten Täter auf Englisch angesprochen. Dieser teilte dem 22-Jährigen mit, dass seine EC-Karte nicht funktionieren würde und er dringend Bargeld brauche, um wieder nach Hause reisen zu können. Gemeinsam gingen sie zu einer Bank und der 22-Jährige hob von seinem Konto Geld für den Täter ab.

Der Täter versprach dem 22-Jährigen das Geld sofort per Paypal zurück zu überweisen. Im Nachgang wurde durch den Täter die Transaktion jedoch abgebrochen.

Es entstand ein Beuteschaden im hohen dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs.

Um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen rät die Polizei:

– Seien Sie misstrauisch, wenn fremde Personen Ihnen von Ihrer Notlage erzählen.

– Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

– Wenn eine Person Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehenden Personen.

– Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen.

– Übergeben oder überweisen Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

– Kommt Ihnen etwas verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

– Sind Sie bereits Opfer eines Betruges geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.

Innenstadt – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Autos

Am heutigen Freitag (21.11.2025) kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Vielzahl von Autos in der Straße „Vogelmauer“.

Gegen 02:00 Uhr trat ein bislang unbekannter Täter die Außenspiegel von ca. zehn Autos ab. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro.

Zeugenhinweise werden von der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer: 0821/323-2110 entgegengenommen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.