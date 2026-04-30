Deutsches Bruttoinlandsprodukt legt zu Jahresbeginn zu

Das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im ersten Quartal des Jahres gegenüber Vorquartal preis-, saison- und kalenderbereinigt um 0,3 Prozent gestiegen.

Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte, waren sowohl die privaten als auch die staatlichen Konsumausgaben im ersten Quartal höher als im Vorquartal. Auch die Exporte nahmen den vorläufigen Erkenntnissen nach zu.

Im Vorjahresvergleich war das BIP im ersten Quartal preisbereinigt um 0,5 Prozent höher. Preis- und kalenderbereinigt betrug der Anstieg allerdings nur 0,3 Prozent.

Gleichzeitig wurde die Veränderungsrate des preisbereinigten BIP für das 4. Quartal 2025 etwas nach unten revidiert, in den restlichen Quartalen des Vorjahres blieben die Ergebnisse unverändert. Für das Gesamtjahr 2025 ergaben die neuesten Berechnungen damit einen Anstieg des preis- und kalenderbereinigten BIP um 0,3 Prozent statt bisher 0,4 Prozent.