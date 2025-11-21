Newsletter
Unbekannte beschädigen Außenspiegel eines Ford in Augsburg
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Unbekannte beschädigen Außenspiegel eines Ford in Augsburg

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Zwischen dem 19. November 2025, 17:30 Uhr und dem 20. November 2025, 06:15 Uhr ereignete sich im Universitätsviertel von Augsburg eine Sachbeschädigung. Der Vorfall fand in der Willi-Stör-Straße statt.

Auto in der Willi-Stör-Straße beschädigt

Unbekannte Täter beschädigten während des genannten Zeitraums den Außenspiegel eines roten Ford. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Polizei Augsburg ermittelt

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

