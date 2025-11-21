Unbekannter Täter beschädigt Autos in Augsburger Innenstadt – 4.000 Euro Sachschaden

Augsburg (ots) – Am Freitag, den 21.11.2025, ereignete sich in der Innenstadt von Augsburg eine Sachbeschädigung, bei der eine Vielzahl von Autos betroffen war. Der Vorfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden in der Straße “Vogelmauer”.

Fahrzeuge in der Vogelmauer beschädigt

Gegen 02:00 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter zu und trat die Außenspiegel von etwa zehn Fahrzeugen ab. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Die Polizei ist damit beschäftigt, den Täter zu ermitteln.

Polizei bittet um Mithilfe

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte zu melden. Hinweise werden telefonisch unter der Nummer 0821/323-2110 entgegengenommen.