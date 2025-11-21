Newsletter
Freitag, November 21, 2025
6.6 C
London
type here...
Subscribe
Unbekannter Täter beschädigt Autos in Augsburger Innenstadt – 4.000 Euro Sachschaden
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Unbekannter Täter beschädigt Autos in Augsburger Innenstadt – 4.000 Euro Sachschaden

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg (ots) – Am Freitag, den 21.11.2025, ereignete sich in der Innenstadt von Augsburg eine Sachbeschädigung, bei der eine Vielzahl von Autos betroffen war. Der Vorfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden in der Straße “Vogelmauer”.

Fahrzeuge in der Vogelmauer beschädigt

Gegen 02:00 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter zu und trat die Außenspiegel von etwa zehn Fahrzeugen ab. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Die Polizei ist damit beschäftigt, den Täter zu ermitteln.

Polizei bittet um Mithilfe

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte zu melden. Hinweise werden telefonisch unter der Nummer 0821/323-2110 entgegengenommen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen in Augsburg

0
Augsburg – Am heutigen Morgen kam es gegen 9:15...
Günzburg

Schwerer Verkehrsunfall bei Münsterhausen (Lkr. Günzburg) – Fahrer schwer verletzt

0
Am Abend des 20. November 2025 ereignete sich auf...
Polizeipräsidium München

Unbekannte Frauenleiche im Forstenrieder Park gefunden: Polizei ermittelt wegen möglichem Gewaltdelikt im Landkreis München

0
Am Donnerstag, den 20. November 2025, fand ein Zeuge...
Polizei & Co

85-jährige Radfahrerin stirbt nach Zusammenstoß in Augsburg-Firnhaberau

0
Am Dienstag, dem 18. November 2025, ereignete sich ein...
Dillingen

Zug entgleist nach Crash mit LKW – Unfall in Steinheim im Kreis Dillingen

0
Am Donnerstagnachmittag (21.08.2025) ist es auf der Zugstrecke zwischen...

Neueste Artikel