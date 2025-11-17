Newsletter
Montag, November 17, 2025
Unbekannter fährt weißen Toyota in Hochzoll an und flüchtet – Polizei sucht Zeugen
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Unbekannter fährt weißen Toyota in Hochzoll an und flüchtet – Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg (ots) Hochzoll – Zwischen Samstag, dem 15. November 2025, 12:00 Uhr, und Sonntag, dem 16. November 2025, 13:00 Uhr, ereignete sich im Krottenkopfweg eine Unfallflucht. Eine bisher unbekannte Person streifte mit einem Fahrzeug einen am Fahrbahnrand geparkten weißen Toyota und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Ermittlungen wegen Fahrerflucht eingeleitet

Die Polizei hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Vorfall geben können.

Polizei sucht Zeugen

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

