Dienstag, November 18, 2025
Unfall unter Alkoholeinfluss in Augsburg: 61-Jähriger rammt geparkten BMW
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Unfall unter Alkoholeinfluss in Augsburg: 61-Jähriger rammt geparkten BMW

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg (ots) – Am Montag, dem 17. November 2025, ereignete sich in Lechhausen ein Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in der Neuburger Straße.

Unfall beim Ausparken

Gegen 19.00 Uhr versuchte ein 61-jähriger Mann, seinen Mazda aus einer Parklücke rückwärts auszuparken. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem dort geparkten BMW.

Alkohol im Spiel

Bei der anschließenden Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten Alkoholgeruch beim Fahrer des Mazdas. Ein durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,4 Promille. Um den genauen Alkoholgehalt im Blut zu bestimmen, ordnete die Polizei eine Blutentnahme an.

Ermittlungen wegen Gefährdung

Gegen den 61-jährigen deutschen Staatsbürger wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

