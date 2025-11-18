Drei Jugendliche nach Ausrufen von Nazi-Parolen in Aichach ermittelt

Aichach – In der Nacht von Samstag, dem 11. Oktober 2025, auf Sonntag, den 12. Oktober 2025, erreichten die Polizei in Aichach Meldungen über eine Gruppierung von Personen, die im Stadtgebiet rechtsradikale und volksverhetzende Parolen aus einem Fahrzeug riefen. Die Insassen von drei Fahrzeugen zogen durch das Stadtgebiet und riefen nationalsozialistische Parolen durch geöffnete Fenster mit Hilfe eines Megaphons.

Sofortige Fahndung ohne Erfolg

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Fahrzeugen blieb ohne Erfolg. Eine Anzeige wurde erstellt, und die Polizei in Aichach bittet Zeugen des Vorfalls um Hinweise.

Zeugenhinweise führen zur Identifizierung

Ein Zeuge, der sich zur Tatzeit im Stadtgebiet aufhielt und den Vorfall beobachtete, meldete sich bei der Polizei. Dank seiner Informationen konnten die Ermittler drei Tatverdächtige identifizieren. Bei den Verdächtigen handelt es sich um einen 19-Jährigen, einen 18-Jährigen und einen 17-Jährigen, die alle die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen.