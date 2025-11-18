Unfallflucht in Lechhausen: Kleintransporter kollidiert mit VW und flüchtet

Augsburg – In Lechhausen ereignete sich am Montagmorgen, den 17. November 2025, ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht an der Kreuzung Derchinger Straße Ecke Aindlinger Straße.

Zusammenstoß zwischen Kleintransporter und Fahrrad

Um etwa 06:45 Uhr war ein VW-Fahrer auf der Aindlinger Straße stadteinwärts unterwegs. Beim Vorbeifahren wollte er einem in gleicher Richtung fahrenden Fahrradfahrer Vorfahrt gewähren. Ein hinter ihm fahrender Kleintransporter übersah dies anscheinend und ein Zusammenstoß war die Folge.

Fahrerflucht und laufende Ermittlungen

Der Fahrer des Kleintransporters, dessen Identität noch nicht geklärt ist, verließ nach dem Aufprall unerlaubt die Unfallstelle in Richtung Aindlinger Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Fahrzeug weiß oder cremefarben lackiert. Über die Schadenshöhe gibt es derzeit noch keine Informationen.

Zeugen gesucht

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.