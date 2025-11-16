Newsletter
Sonntag, November 16, 2025
Foto: Bruder Media
Verkehrsunfall in Augsburg: 14-Jähriger von Auto erfasst und mitgeschleudert

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Bei einem Verkehrsunfall nahe der Tramhaltestelle Brunntal in der Langenmantelstraße ist am heutigen Nachmittag ein 14-jähriger Junge verletzt worden. 

Der Jugendliche wurde beim Überqueren der Straße von einem herannahenden Pkw erfasst, prallte auf die Motorhaube und wurde anschließend mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Augenzeugen berichten, dass der Junge mehrere Meter weit mitgeschleudert wurde. Er erlitt ersten Informationen zufolge mittelschwere Verletzungen.

Ein Notarzt versorgte den Jugendlichen noch an der Unfallstelle, bevor er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Durch den Unfall kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen, die auch den Betrieb der Tram beeinträchtigten.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft derzeit den genauen Unfallhergang.

 

Neueste Artikel