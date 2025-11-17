14-jähriger Fußgänger bei Unfall in Augsburger Innenstadt leicht verletzt: Ermittlungen gegen Autofahrerin und Jugendlichen eingeleitet

Am Sonntag, den 16. November 2025, ereignete sich in der Augsburger Innenstadt ein Verkehrsunfall zwischen einer 46-jährigen Autofahrerin und einem 14-jährigen Fußgänger in der Badstraße. Der Jugendliche erlitt dabei leichte Verletzungen.

Unfallhergang in der Badstraße

Gegen 15:00 Uhr war die Autofahrerin in der Badstraße unterwegs, während der 14-Jährige gerade im Bereich einer Ampel die Straße überquerte. In diesem Moment kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden.

Verletzungen und Ermittlungen

Der 14-jährige Fußgänger wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei untersucht derzeit den Sachschaden und ermittelt sowohl wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die Autofahrerin als auch wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den Jugendlichen. Beide Beteiligte besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.