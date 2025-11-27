17-Jähriger nach Drogenfund und Widerstand in Augsburger Innenstadt festgenommen

In der Augsburger Innenstadt kam es am frühen Donnerstagmorgen (27.11.2025) zu einem Vorfall, bei dem ein 17-Jähriger nach seiner Festnahme in der Langenmantelstraße Widerstand gegen die Einsatzkräfte leistete.

Polizeikontrolle deckt Betäubungsmittel und Diebesgut auf

Gegen Mitternacht kontrollierte eine Polizeistreife eine Gruppe von Personen und stellte dabei Auffälligkeiten fest, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Bei der Überprüfung des 17-Jährigen stießen die Beamten auf Betäubungsmittel, Zubehör sowie mutmaßliches Diebesgut.

Widerstand bei Festnahme

Nach der Festnahme des 17-Jährigen entwickelte sich die Situation auf der Dienststelle weiter, als dieser Widerstand leistete und die Beamten beleidigte. Um die Lage zu beruhigen, fesselten die Polizisten den Jugendlichen.

Ermittlungen gegen zwei Verdächtige

Auch eine 18-Jährige aus der kontrollierten Gruppe wurde wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln beanstandet. Die Polizei hat Ermittlungen gegen den 17-Jährigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Gegen die 18-Jährige wird ebenfalls wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Der 17-Jährige hält sowohl die deutsche als auch die tschechische Staatsangehörigkeit, während die 18-Jährige die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt.