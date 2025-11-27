Newsletter
Donnerstag, November 27, 2025
12.9 C
London
type here...
Subscribe
17-Jähriger nach Drogenfund und Widerstand in Augsburger Innenstadt festgenommen
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

17-Jähriger nach Drogenfund und Widerstand in Augsburger Innenstadt festgenommen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In der Augsburger Innenstadt kam es am frühen Donnerstagmorgen (27.11.2025) zu einem Vorfall, bei dem ein 17-Jähriger nach seiner Festnahme in der Langenmantelstraße Widerstand gegen die Einsatzkräfte leistete.

Polizeikontrolle deckt Betäubungsmittel und Diebesgut auf

Gegen Mitternacht kontrollierte eine Polizeistreife eine Gruppe von Personen und stellte dabei Auffälligkeiten fest, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Bei der Überprüfung des 17-Jährigen stießen die Beamten auf Betäubungsmittel, Zubehör sowie mutmaßliches Diebesgut.

Widerstand bei Festnahme

Nach der Festnahme des 17-Jährigen entwickelte sich die Situation auf der Dienststelle weiter, als dieser Widerstand leistete und die Beamten beleidigte. Um die Lage zu beruhigen, fesselten die Polizisten den Jugendlichen.

Ermittlungen gegen zwei Verdächtige

Auch eine 18-Jährige aus der kontrollierten Gruppe wurde wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln beanstandet. Die Polizei hat Ermittlungen gegen den 17-Jährigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Gegen die 18-Jährige wird ebenfalls wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Der 17-Jährige hält sowohl die deutsche als auch die tschechische Staatsangehörigkeit, während die 18-Jährige die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Newsletter

A96 bei Landsberg: 31-Jährige rammt Auto mehrfach – Ermittlungen wegen versuchten Tötungsdelikts

0
Ein gefährlicher Zwischenfall auf der A 96 endete am...
Politik & Wirtschaft

Grüne fordern Familienunternehmer zu Abgrenzung von AfD auf

0
Nach dem umstrittenen Vorstoß des Verbands "Die Familienunternehmer", auch...
Polizei & Co

15-jährige Tamara M. aus Bobingen vermisst – Polizei sucht nach Hinweisen

0
Augsburg - Seit dem 23. November 2025 wird die...
FC Augsburg

FC Augsburg-Hauptversammlung | Geschäftsführer Ströll präsentiert wirtschaftlich gutes Ergebnis

0
Sportlich läuft man beim FC Augsburg noch seinen eigenen Ansprüchen hinterher, wirtschaftlich ist der Fußball-Bundesligist jedoch absolut stark aufgestellt. Auf der gestrigen Jahreshauptversammlung konnten gute Zahlen präsentiert werden.
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Maskierter Raubüberfall in Illereichen: Polizei sucht Zeugen für brutales Verbrechen am Pfingstwochenende

0
ALTENSTADT (LKR. NEU-ULM). Die Polizei Neu-Ulm präsentiert im Rahmen...

Neueste Artikel