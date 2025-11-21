22-Jähriger in Augsburg Opfer von Betrug: Hoher dreistelliger Schaden durch falsches Versprechen

Ein 22-jähriger Mann wurde am Montag, den 17. November 2025, in Augsburg Opfer einer Betrugsmasche, bei der er mehrere hunderte Euro verlor. Die Tat ereignete sich in der Straße “Am Annahof”.

Betrüger täuscht Notlage vor

Im Verlauf des Nachmittags sprach ein bislang unbekannter Täter den Geschädigten auf Englisch an. Der Betrüger behauptete, seine EC-Karte funktioniere nicht und er benötige dringend Bargeld, um nach Hause zu reisen. Der hilfsbereite 22-Jährige begleitete den Täter zu einer Bank und hob für ihn Geld ab.

Nichteingehaltenes Versprechen

Der Täter versprach, die geliehene Summe sofort per PayPal zurückzuerstatten. Doch stattdessen brach er die Transaktion ab und verschwand mit dem Geld. Der entstandene Beuteschaden beläuft sich auf einen hohen dreistelligen Betrag. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen.

Polizei gibt Tipps zum Schutz vor Betrug

Um sich vor ähnlichen Betrugsmaschen zu schützen, gibt die Polizei folgende Ratschläge: