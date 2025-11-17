Newsletter
Montag, November 17, 2025
4.8 C
London
type here...
Subscribe
Gewalttätige Übergriffe in Augsburger Innenstadt: Polizei sucht Zeugen nach zwei nächtlichen Angriffen
Polizei & Co
1 Min.Lesezeit

Gewalttätige Übergriffe in Augsburger Innenstadt: Polizei sucht Zeugen nach zwei nächtlichen Angriffen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg (ots) – Am Sonntag, den 16. November 2025, kam es in der Augsburger Innenstadt am Königsplatz zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen mindestens fünf unbekannten Tätern und zwei jungen Männern im Alter von 24 und 25 Jahren.

Auseinandersetzung am Königsplatz

Nach ersten Erkenntnissen spuckte einer der unbekannten Täter gegen 00:45 Uhr den 24-jährigen Mann an, bevor er ihn körperlich angriff. Der 25-Jährige versuchte, die Situation zu entschärfen, wurde jedoch ebenfalls von den Tätern attackiert und zu Boden geschlagen. Beide Opfer mussten bei dem Vorfall Verletzungen hinnehmen: der 24-Jährige erlitt leichte Verletzungen, während der 25-Jährige schwer verletzt wurde. Beim Eintreffen der Polizei ergriffen die Täter die Flucht. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung laufen, und die Polizei Augsburg Mitte bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2110.

Gewalt im Bleigäßchen

Bereits am Samstag, den 15. November 2025, ereignete sich ein weiterer Vorfall, bei dem drei bisher unbekannte Täter einen 18-jährigen Mann am Bleigäßchen attackierten. Gegen 01:30 Uhr schlugen die Angreifer den jungen Mann ohne Vorwarnung mehrmals ins Gesicht. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt und begab sich zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung und werden wie folgt beschrieben: Der erste Täter ist circa 200 cm groß, mit Boxerschnitt und serbischem Akzent, hat ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Der zweite Täter ist etwa 180 cm groß, schlank, und hat eine Glatze mit südländischem Aussehen. Der dritte Unbekannte hat ebenfalls einen südländischen Hintergrund und misst ca. 180 cm.

Polizei sucht Zeugen

In beiden Fällen bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Taten. Die Bevölkerung wird gebeten, Beobachtungen oder Hinweise zu den Tätern der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter 0821/323-2110 zu melden. Die beiden an den Vorfällen beteiligten Opfer besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Verkehrsunfall in Augsburg: 14-Jähriger von Auto erfasst und mitgeschleudert

0
Bei einem Verkehrsunfall nahe der Tramhaltestelle Brunntal in der...
Gewinnspiele

Gewinnspiel | Ein Weihnachtsmärchen für die ganze Familie – der Schloss Kaltenberg Weihnachtsmarkt

0
Am Freitag, den 28. November 2025, öffnet der wohl schönste Weihnachtsmarkt Bayerns wieder seine Tore. Dort tauchen große und kleine Besucher in eine märchenhafte Welt ein oder erleben von den Geschichten der Gebrüder Grimm inspirierte Überraschungen. Rund 140 Marktstände laden zum Schwelgen in besonderen kulinarischen Genüsse ein und zum Stöbern nach originellen Geschenken. Und das Beste: In diesem Jahr führt der Weihnachtsmarkt nicht nur stimmungsvoll durch die Adventszeit, sondern lädt am Zusatzwochenende nach dem Weihnachtsfest (26.-28.12.) dazu ein, die Feiertage in einer ganz besonderen Atmosphäre ausklingen zu lassen.
Aichach Friedberg

Unfall auf Höhe Anwalting – Vollsperrung zwischen Mühlhausen und Rehling

0
Am Montagnachmittag kam es auf der Staatsstraße 2381 zwischen...
Vermischtes

Bericht: Kessler-Zwillinge gestorben

0
Die Kessler-Zwillinge sind offenbar tot.Kessler-Zwillinge im Juli 2025, Frank...
Augsburg Stadt

Noch mehr als befürchtet: KUKA baut 560 Vollzeitstellen in Augsburg ab

0
Der Roboterproduzent Kuka plant an seinem Hauptstandort in Augsburg...

Neueste Artikel