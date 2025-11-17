Gewalttätige Übergriffe in Augsburger Innenstadt: Polizei sucht Zeugen nach zwei nächtlichen Angriffen

Augsburg (ots) – Am Sonntag, den 16. November 2025, kam es in der Augsburger Innenstadt am Königsplatz zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen mindestens fünf unbekannten Tätern und zwei jungen Männern im Alter von 24 und 25 Jahren.

Auseinandersetzung am Königsplatz

Nach ersten Erkenntnissen spuckte einer der unbekannten Täter gegen 00:45 Uhr den 24-jährigen Mann an, bevor er ihn körperlich angriff. Der 25-Jährige versuchte, die Situation zu entschärfen, wurde jedoch ebenfalls von den Tätern attackiert und zu Boden geschlagen. Beide Opfer mussten bei dem Vorfall Verletzungen hinnehmen: der 24-Jährige erlitt leichte Verletzungen, während der 25-Jährige schwer verletzt wurde. Beim Eintreffen der Polizei ergriffen die Täter die Flucht. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung laufen, und die Polizei Augsburg Mitte bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2110.

Gewalt im Bleigäßchen

Bereits am Samstag, den 15. November 2025, ereignete sich ein weiterer Vorfall, bei dem drei bisher unbekannte Täter einen 18-jährigen Mann am Bleigäßchen attackierten. Gegen 01:30 Uhr schlugen die Angreifer den jungen Mann ohne Vorwarnung mehrmals ins Gesicht. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt und begab sich zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung und werden wie folgt beschrieben: Der erste Täter ist circa 200 cm groß, mit Boxerschnitt und serbischem Akzent, hat ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Der zweite Täter ist etwa 180 cm groß, schlank, und hat eine Glatze mit südländischem Aussehen. Der dritte Unbekannte hat ebenfalls einen südländischen Hintergrund und misst ca. 180 cm.

Polizei sucht Zeugen

In beiden Fällen bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Taten. Die Bevölkerung wird gebeten, Beobachtungen oder Hinweise zu den Tätern der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter 0821/323-2110 zu melden. Die beiden an den Vorfällen beteiligten Opfer besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.