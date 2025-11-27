Jogger in Friedberg bei Begegnung mit Gruppe nach sexuellen Handlungen angegriffen

Augsburg (ots) Friedberg – Ein Jogger wurde am vergangenen Mittwoch (19.11.2025) auf einem Feldweg nahe des La Crosse Ring in Friedberg von mehreren Männern attackiert. Vorausgegangen waren offenbar sexuelle Handlungen mit einer Frau.

Zwischenfall auf einem Feldweg nahe Chippenham-Ring

Gegen 23.00 Uhr bemerkte der Jogger eine Gruppe von vier Männern und einer Frau auf einem Feldweg im Bereich des Chippenham-Rings, etwa 50 Meter neben dem Gehweg bei der AIC 25. Der Jogger sprach die Personen auf die beobachteten sexuellen Handlungen an, woraufhin die Männer ihn attackierten und anschließend die Flucht ergriffen. Auch die Frau verließ nach einem kurzen Gespräch die Szene. Der Jogger erstattete am folgenden Tag Anzeige bei der Polizei.

Personenbeschreibungen und polizeiliche Ermittlungen

Beschreibung der Frau: Sie wird auf 17 bis 20 Jahre alt geschätzt, hat eine schlanke Statur, braune Haare und ein osteuropäisches Aussehen. Bezüglich ihrer Kleidung trug sie eine hellgraue Jogginghose, hellbraune Winter-Boots, eine dunkelblaue Jacke mit zwei hellen Streifen auf Brusthöhe, fingerfreie Handschuhe und Ohrwärmer.

Beschreibung der Männer: Person 1 wird auf etwa 25 Jahre und 176 cm groß geschätzt, von athletischer Statur, mit heller Hautfarbe, schwarzen Haaren und “Ziegenbart”. Er hat im Gesicht starke Vernarbungen, möglicherweise durch Akne. Person 2 ist etwa 18 Jahre alt, 180 cm groß, sehr dünn und bartlos mit südländischem Aussehen. Person 3 ist ungefähr 16 Jahre alt, 190 cm groß, sehr dick und ebenfalls bartlos mit türkischem Aussehen. Die Beschreibung der vierten Person ist nicht möglich, da sie sofort geflüchtet ist.

Ermittlungen der Kriminalpolizei

Die Täter sprechen mutmaßlich eine arabisch klingende Sprache. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.