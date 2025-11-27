Newsletter
53-Jähriger in Friedberg unter Medikamenteneinfluss auf A8 gestoppt: Ermittlungen wegen Arzneimittelverstoßes eingeleitet
Polizei & Co
53-Jähriger in Friedberg unter Medikamenteneinfluss auf A8 gestoppt: Ermittlungen wegen Arzneimittelverstoßes eingeleitet

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Vorfall auf der A 8: Mann unter Einfluss von Medikamenten gestoppt

Kontrolle auf der Autobahn

Am Dienstagabend, dem 25. November 2025, fiel ein 53-jähriger Autofahrer auf der Autobahn A 8 in Richtung München unter dem Einfluss von starken Medikamenten auf. Gegen 21:00 Uhr überprüfte eine Streife den Mann bei Friedberg und entdeckte dabei Anzeichen, dass dieser offenbar unter dem Einfluss von Arzneimitteln stand.

Medikamente beschlagnahmt

Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten starke Schmerzmittel, die unter anderem zur Sedierung eingesetzt werden. Zudem besteht der Verdacht, dass das rezeptpflichtige Medikament unrechtmäßig beschafft wurde. Die Beamten stoppten die Weiterfahrt des Mannes sofort und stellten die gefundenen Medikamente sicher.

Ermittlungen eingeleitet

Aufgrund der Vorfälle leiteten die Beamten eine Blutentnahme bei dem 53-jährigen Serben in die Wege. Gegen ihn wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz sowie das Straßenverkehrsgesetz ermittelt. Die weiteren Untersuchungen der zuständigen Behörden sind im Gange.

