Sonntag, November 23, 2025
10.3 C
London
71-jähriger begeht Diebstahl mit Taschenmesser in Augsburger Supermarkt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

71-jähriger begeht Diebstahl mit Taschenmesser in Augsburger Supermarkt

Von Alfred Ingerl

Augsburg (ots) – Am Samstag kam es in einem Supermarkt in der Bürgermeister-Fischer-Straße zu einem Diebstahl, bei dem ein 71-jähriger Mann mehrere Gegenstände entwendete.

Diebstahl an der SB-Kasse

Gegen 14.00 Uhr wurde der Verdächtige von einem Mitarbeiter beobachtet, wie er die Gegenstände an der Selbstbedienungskasse einscannte, jedoch nicht bezahlte. Daraufhin informierte der Mitarbeiter die Polizei. Der Wert der entwendeten Waren liegt im oberen zweistelligen Bereich.

Taschenmesser entdeckt

Bei der Durchsuchung des Verdächtigen fanden die Polizisten zudem ein Taschenmesser, das sie beschlagnahmten. Der Mann, der deutscher Staatsangehörigkeit ist, wurde erkennungsdienstlich behandelt und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Ermittlungen wegen Diebstahls

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Diebstahls mit Waffen gegen den 71-Jährigen aufgenommen.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

