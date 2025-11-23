19-Jähriger in Augsburg unter Drogeneinfluss auf E-Scooter gestoppt

Augsburg – Ein 19-Jähriger wurde am Freitagabend (21.11.2025) in der Ulmer Straße von der Polizei angehalten, während er unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter unterwegs war.

Polizeikontrolle in der Ulmer Straße

Gegen 21.45 Uhr fiel der junge Mann einer Polizeistreife auf. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten drogentypisches Verhalten. Der 19-Jährige gestand zudem, kurz zuvor Cannabis konsumiert zu haben.

Ermittlungen eingeleitet

Die Weiterfahrt wurde von den Beamten sofort unterbunden, und es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz eingeleitet.