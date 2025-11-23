Newsletter
Sonntag, November 23, 2025
10.3 C
London
type here...
Subscribe
19-Jähriger in Augsburg unter Drogeneinfluss auf E-Scooter gestoppt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

19-Jähriger in Augsburg unter Drogeneinfluss auf E-Scooter gestoppt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Ein 19-Jähriger wurde am Freitagabend (21.11.2025) in der Ulmer Straße von der Polizei angehalten, während er unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter unterwegs war.

Polizeikontrolle in der Ulmer Straße

Gegen 21.45 Uhr fiel der junge Mann einer Polizeistreife auf. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten drogentypisches Verhalten. Der 19-Jährige gestand zudem, kurz zuvor Cannabis konsumiert zu haben.

Ermittlungen eingeleitet

Die Weiterfahrt wurde von den Beamten sofort unterbunden, und es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz eingeleitet.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburger Panther

Auswärtssieg der Augsburger Panther wird von vermeintlich schwerer Verletzung überschattet

0
Nach zwei Rückschlägen in Folge haben die Augsburger Panther in der Deutschen Eishockey Liga ein wichtiges Lebenszeichen gesetzt. Beim 4:3-Erfolg nach Penaltyschießen in Köln zeigte der AEV eine kämpferisch starke Leistung – musste aber zwei verletzte Spieler verkraften.
Ostallgäu

Zug engtleist! Strecke zwischen Marktoberdorf und Füssen gesperrt

0
Im Netz Ostallgäu-Lechfeld ist es am Samstag, 22. November...
Überregionale Nachrichten

500-Kilo-Bombe in München entdeckt: Tausende Bewohner evakuiert

0
Am Westfriedhof in Moosach ist eine Fliegerbombe gefunden worden....
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 21.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Polizei & Co

13-Jährige in Friedberg von Hund gebissen – Polizei sucht Zeugen

0
Am Samstagabend kam es in Friedberg zu einem Vorfall, bei dem ein Mädchen von einem Hund verletzt wurde. Die Polizei bittet nun den Hundehalter sowie mögliche Zeugen, sich zu melden.

Neueste Artikel