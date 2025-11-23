Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz in Augsburg: Polizei sucht Zeugen für Vorfall mit Sachschaden von 2.500 Euro

Augsburg-Lechhausen – Am Samstag, dem 22. November 2025, ereignete sich eine Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Donaustraße.

Unbekannter verursacht Schaden und flüchtet

Zwischen 12:25 Uhr und 12:55 Uhr beschädigte eine bisher unbekannte Person einen geparkten weißen Seat Ibiza. Anstatt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.