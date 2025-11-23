Newsletter
Sonntag, November 23, 2025
10.3 C
London
type here...
Subscribe
Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz in Augsburg: Polizei sucht Zeugen für Vorfall mit Sachschaden von 2.500 Euro
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz in Augsburg: Polizei sucht Zeugen für Vorfall mit Sachschaden von 2.500 Euro

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg-Lechhausen – Am Samstag, dem 22. November 2025, ereignete sich eine Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Donaustraße.

Unbekannter verursacht Schaden und flüchtet

Zwischen 12:25 Uhr und 12:55 Uhr beschädigte eine bisher unbekannte Person einen geparkten weißen Seat Ibiza. Anstatt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburger Panther

Auswärtssieg der Augsburger Panther wird von vermeintlich schwerer Verletzung überschattet

0
Nach zwei Rückschlägen in Folge haben die Augsburger Panther in der Deutschen Eishockey Liga ein wichtiges Lebenszeichen gesetzt. Beim 4:3-Erfolg nach Penaltyschießen in Köln zeigte der AEV eine kämpferisch starke Leistung – musste aber zwei verletzte Spieler verkraften.
Ostallgäu

Zug engtleist! Strecke zwischen Marktoberdorf und Füssen gesperrt

0
Im Netz Ostallgäu-Lechfeld ist es am Samstag, 22. November...
Überregionale Nachrichten

500-Kilo-Bombe in München entdeckt: Tausende Bewohner evakuiert

0
Am Westfriedhof in Moosach ist eine Fliegerbombe gefunden worden....
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 21.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Polizei & Co

13-Jährige in Friedberg von Hund gebissen – Polizei sucht Zeugen

0
Am Samstagabend kam es in Friedberg zu einem Vorfall, bei dem ein Mädchen von einem Hund verletzt wurde. Die Polizei bittet nun den Hundehalter sowie mögliche Zeugen, sich zu melden.

Neueste Artikel