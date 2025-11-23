Newsletter
Unbekannte Täter setzen Mülltonne in Augsburg-Hochfeld in Brand – Polizei sucht Zeugen
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Freitag, den 21. November 2025, setzten unbekannte Täter eine Mülltonne in der Robert-Gerber-Straße im Augsburger Stadtteil Hochfeld in Brand.

Zeugenaussagen dringend gesucht

Gegen 17.45 Uhr bemerkte ein Anwohner die rauchende Papiertonne und alarmierte sofort die Einsatzkräfte. Der durch das Feuer entstandene Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel